Das Hochwasser auf dem Rhein fällt niedriger aus als noch am Freitag befürchtet. Am maßgeblichen Pegel Maxau gegenüber von Wörth wird der Scheitelpunkt am Sonntagmittag mit 8,30 bis 8,40 Meter erreicht, so die Prognose der Hochwasser-Vorhersagezentrale Karlsruhe am Samstagnachmittag. Das entspricht einem Hochwasser, wie es statistisch alle 5 Jahre vorkommt.

Am Pegel Speyer wird der Scheitel mit knapp 8 Metern am Sonntag gegen Mitternacht erwartet, am Pegel Mannheim zeichnet sich eine Entspannung am Montagmittag bei 8,20 bis 8,40 Meter ab.

Polder werden aktiv

Beim Polder Wörth-Jockgrim wird ab Sonntagmorgen der ungesteuerte Teil aktiv, so Wolfgang Reichelt vom Entwässerungsverband Obere Rheinniederung: „Ob auch der gesteuerte Teil aktiviert wird, ist noch offen.“

Auch die Polder zwischen Karlsruhe und Speyer sollen zumindest teilweise genutzt werden, um die Neckarmündung zu entlasten. Dort steigt der Neckarpegel ebenfalls steil an: von etwas über 4 Metern am Donnerstag auf voraussichtlich 9 Meter am Montagmittag.

Mit einem Hochwasser an den pfälzischen Rheinzuflüssen rechnet Reichelt eher nicht. Die derzeit erwarteten Regenmengen seien gut handhabbar.