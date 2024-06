Der Rhein steigt am maßgeblichen Pegel Maxau seit Freitagmittag schnell. Am Sonntag soll der Pegel um die Mittagszeit knapp 8,50 Meter erreichen, so die Prognose der Hochwasser-Vorhersagezentrale Karlsruhe am Freitagnachmittag. Der Wert liegt über einem Hochwasser, wie es statistisch alle fünf Jahre vorkommt (8,27 Meter). Die Tendenz ist weiter steigend, bei 8,57 Meter wäre der Pegel eines zehnjährigen Hochwasser erreicht.

Mit einem Hochwasser an den Bächen und Flüssen in der Region muss dabei nicht gerechnet werden. „Erwartet werden im Raum Wörth/Hagenbach 25 Liter pro Quadratmeter, damit kommen wir zurecht“, so Wolfgang Reichelt, Betriebsleiter beim Entwässerungsverband Obere Rheinniederung. Die größere Sorge sei derzeit das Rheinhochwasser, denn zum Wasser aus Bodensee kämen noch starke Regenfälle vor allem im Schwarzwald hinzu.

Rheinabwärts kommt die Welle zeitverzögert an: in Speyer sind derzeit für Sonntagnacht 8 Meter prognostiziert, für Mannheim 7,60 Meter – Tendenz ebenfalls weiter steigend.