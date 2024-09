Auch in der jüngsten Sitzung Kandeler Stadtrats erneuerte der 2021 gegründete Fußballverein FV Minderslachen in der Einwohnerfragestunde seine Vorwürfe gegen die Stadt Kandel und den FC Bienwald. Der FVM muss alle Spiele in der D-Klasse Südpfalz Ost wegen einer fehlenden Spielstätte auswärts austragen. „Wann dürfen wir das Stadion mitnutzen?“, fragt der Vorsitzende Alkin Bayram.

Zwischen der Stadt und dem Verein ruckelt es schon seit geraumer Zeit. Ursprünglich hätte es dem Wunsch der Stadt zufolge nur noch einen Fußballverein in Kandel geben sollen. Das wurde bei der Verschmelzung des VfR Kandel und des FC Blau-Weiß Minderslachen zum FC Bienwald sogar so festgeschrieben, da der Verein das alleinige Nutzungsrecht für die Plätze erhielt. Allerdings hatte in der vorherigen Legislaturperiode Bürgermeister Michael Niedermeier (CDU) dem FV Minderslachen eine Spielstättengenehmigung erteilt.

Zwischenzeitlich bekam der Verein zwar vom FC Bienwald ein Nutzungsrecht eingeräumt. Doch nach verschiedenen Vorfällen wurde dieses wieder zurückgezogen. Nun stellte Bürgermeister Michael Gaudier (CDU) - der schon als Beigeordnete viele Gespräche in dieser Sache geführt hatte – erneut eine Regelung in Aussicht. Diese sollte aber Anfang Oktober zunächst im Ausschuss besprochen und dann verabschiedet werden. Dabei geht es zum Beispiel darum, ob der FV Minderslachen die Sanitäranlagen in der Bienwaldhalle nutzen darf, da dieser Bereich im Stadion noch nicht fertiggestellt ist.