Noch immer muss der FV Minderslachen seine Heimspiele wegen einer fehlenden Spielstätte auswärts austragen. Der Verein erneuerte seine Vorwürfe gegen die Stadt Kandel und den FC Bienwald.

Bei der Sitzung des Kandeler Stadtrats erneuerte der 2021 gegründete Fußballverein FV Minderslachen in der Einwohnerfragestunde seine Vorwürfe gegen die Stadt Kandel und den FC Bienwald. Der FVM muss alle Meisterschaftsspiele in der D-Klasse Ost wegen einer fehlenden Spielstätte auswärts austragen. Der Vorsitzende Alkin Bayram sagte: „In Kandel gibt es vier Plätze, dennoch ist ein Verein von einem anderen abhängig. Meine Jungs fühlen sich als Außenseiter, wir sind nicht willkommen.“

Dem letzten Vorwurf entgegnete der Erste Beigeordnete Michael Gaudier energisch: „Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe ganz viel Zeit investiert und unzählige Gespräche geführt, um eine Lösung zu finden. Aber ich kann keine gültigen Verträge brechen.“ Bei der Verschmelzung des VfR Kandel und des FC Blau-Weiß Minderslachen hatte die Stadt Kandel dem neuen Verein FC Bienwald Kandel in schriftlichen und langfristigen Verträgen das alleinige Nutzungsrecht für die beiden Plätze im Kandeler Norden zugesichert. Für den Kunstrasenplatz am Stadion besteht ein Vertrag zwischen dem FC Bienwald und dem Südwestdeutschen Fußballverband. Das Stadion ist grundsätzlich für beide Vereine zugänglich. Doch die Fläche wurde erst vor wenigen Wochen unter anderem nach Intervention des Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhardt (CDU) von der zuständigen Bundesbehörde für den Spielbetrieb freigegeben. Da waren die Spielpläne für die Rückrunde längst festgezurrt. Gaudier betont: „Im Stadion dürfen künftig beide Vereine spielen. Doch die erste Mannschaft des FCB spielt in der höchsten Verbandsklasse. Da gibt es genaue Vorschriften für die Anstoßzeiten, deshalb müssen sich die anderen Mannschaften danach richten.“

Im November hatten die Mitglieder des FC Bienwald Kandel auf ihrer Jahreshauptversammlung mehrheitlich beschlossen, dem neuen Verein ein Nutzungsrecht für den Kunstrasenplatz in Minderslachen einzuräumen. Beide Seiten hatten einen Vertrag geschlossen, in dem die Bedingungen geregelt waren. Mittlerweile hat der FCB den Vertrag wieder gekündigt. FCB-Führungskreissprecher Sebastian Götz meint: „Wir haben die Hand gereicht für ein harmonisches Miteinander, das monatliche Nutzungsentgelt war sehr gering. Dennoch wurde nicht fristgerecht bezahlt und mehrfach an Tagen trainiert, die nicht vereinbart waren. Deshalb haben wir gekündigt. Wir sind sehr enttäuscht.“ Gaudier ist weiter um eine Lösung bemüht und will die Sache in Ausschüssen thematisieren.