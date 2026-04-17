Nach den Querelen mit dem Vorstand und den Diskussionen um die Kassenlage des Phönix’, war man bei der Mitgliederversammlung um Ausgleich bemüht.

Peter Castiglione ist neuer Vorsitzender des FC Phönix Bellheim. Dem Unternehmer in der Bau-/Immobilienbranche steht als Finanzvorstand Carsten Hoffmann zur Seite, der bei einem großen Handelsbetrieb in der Region arbeitet. Beide AH-Spieler wurden bei der außerordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, zu der rund 100 Mitglieder ins Stadiongebäude gekommen waren, bei drei beziehungsweise einer Enthaltung ohne Gegenstimmen gewählt. Ein stellvertretender Vorsitzender wurde nicht wieder gewählt. Der bisherige Amtsinhaber, Turgay Güner, hatte zeitgleich mit dem bisherigen Vorsitzenden Niko Uhrich kurz vor der Generalversammlung Anfang März seinen Rücktritt erklärt. Finanzvorstand Andre Jahnel war bereits im Januar von seinem Amt zurückgetreten. Als Gründe wurden die Kassenlage und Versuche genannt, den Vorstand zu stürzen.

Castiglione machte klar, dass es vorderste Aufgabe des neuen Vorstandes ist, dafür zu sorgen, dass wieder Geld in die Kasse des Vereins fließt, der 555 Mitglieder zählt, darunter 47 Frauen. Dabei setze er auf die Unterstützung der Mitglieder. So hätten bereits einige weibliche Mitglieder bei einer Straßensammlung einen unteren vierstelligen Spendenbetrag eingenommen. Schließlich habe der Verein aktuell ein Einnahmenproblem, es müssten neue Sponsoren gefunden werden: Die Sponsorenverträge liefen zum Saisonende aus. Das so eingenommene Geld sei jedoch bereits ausgegeben, unter anderem für Trikots. Zudem will der neue Vorsitzende die Aktivitäten des Vereins in den sogenannten sozialen Medien ausweiten. Vereinsurgestein Helmut Behr forderte zwecks Aufbesserung der Kassenlage die Mitglieder zu Geld- und/oder Kuchenspenden auf. Für den Stand auf dem Bellheimer Gartenmarkt am Pfingstwochenende, 23. bis 25. Mai, würden rund 300 Kuchen benötigt – und Helfer.

Fünfstelliges Minus

Kassenprüfer Max Balzer sprach von einem fünfstelligen Minus in der Vereinskasse zum Jahresende 2025; und bis zum Jahresende 2026 könnten noch rund 7000 Euro hinzukommen. Bei einigen Transaktionen gebe es Unklarheiten, so fehlten teilweise Belege, weshalb weitere Verbindlichkeiten nicht ausgeschlossen werden könnten. Sein Fazit: „Der Vorsitzende hat nicht zum Wohle des Vereins gehandelt.“ Balzers Vorschlag, dem die Mitgliederversammlung mit sehr großer Mehrheit folgte: Den Vorsitzenden nicht entlasten, den Gesamtvorstand entlasten.

Ein Mitglied wollte vom scheidenden Vorsitzenden Niko Uhrich wissen, woher die Schulden kommen. „Ist die Mannschaft zu teuer? Die Frage ist: Wie machen wir weiter?“ Eine große Position sind laut Uhrich die Schiedsrichterkosten. Und die Personalkosten, ergänzte ein anderes Mitglied, das einen fünfstelligen Betrag nannte. Castiglione fügte hinzu, dass es nicht an der ersten und zweiten Mannschaft liegt. Das sei von der alten Führungsmannschaft sehr gut gelöst worden. Vielmehr sind nach seinen Angaben „die Einnahmen eingebrochen und dafür die Ausgaben enorm gestiegen im Verhältnis“. Und Hoffmann betonte: „Es geht weiter mit der ersten Mannschaft – entgegen so manchen kursierenden Gerüchten.“ Was die Jugendarbeit anbetrifft, so will Castiglione nun mit einer Handvoll Leuten, darunter der neue Jugendwart Marcel Rummel, ein neues Konzept erstellen, um der Phönix-Jugend wieder zu ihrer einstigen Strahlkraft zu verhelfen.

Persönliche Anfeindungen

Zu Beginn der über zweistündigen Mitgliederversammlung hatte Uhrich angekündigt, dass er „im finanziellen und zwischenmenschlichen Bereich Transparenz schaffen“ will. „Die Zahlen sind exorbitant im Negativen.“ Es sei deshalb geplant gewesen, für ein Unternehmen ein Fußballturnier mit rund 800 Teilnehmern auszurichten, was letztlich aber nicht gelungen sei. Zudem berichtete er von Hasskommentaren, die ihn erreicht hätten, von anonymen Anrufen und von mit künstlicher Intelligenz erzeugten Schmähbildern. „Das übertrifft alles. Das ist unter aller Kanone“, sagte Uhrich. Und: „Das lasse ich nicht mit mir machen.“ Er habe diese Sachen gesammelt und behalte sich rechtliche Schritte vor.

Abschließend richtete Gerhard Schlindwein, der die Wahlen geleitet hatte, einen Appell an die Mitglieder: Sie dürften bei allem, was war mit dem Vorstand, „nicht vergessen, dass sich die Leute ehrenamtlich engagieren, Zeit investieren. Danke dafür!“ Dem neuen Vorstand wünschte er eine glückliche, ausgestreckte und eine einende Hand.

Neuwahlen

Vorsitzender: Peter Castiglione, Finanzvorstand Carsten Hoffmann. Kassenprüfer: Thomas Hofmann, Michael Ohmer und Pascal Mees.

