Geschenkideen für das Schifferkinderheim in Mannheim und von der Tafel Wörth hängen am „Wunsch-Tannenbaum“ des Restaurants „Müllers“ in der Hugo-Dörrler-Halle. Mit der Aktion, die inzwischen ins elfte Jahr geht, soll Bedürftigen eine Freude gemacht werden. Restaurantgäste oder Passantinnen können sich ein Kärtchen aussuchen und den darauf notierten Wunsch erfüllen. Das Geschenk wird im Restaurant abgegeben. Ingrid Müller wird die Präsente kurz vor Weihnachten überbringen. Vergangenes Jahr bekamen Menschen im Ahrtal Geschenke aus Leimersheim – eine sehr aufwühlende Erfahrung im positiven wie auch im negativen Sinne, wie Müller betont: „Die Freude der Menschen einerseits, das Leid durch die Fluten andererseits, das war eine sehr intensive und auch tränenreiche Erfahrung.“ Die Aktion läuft noch bis 15. Dezember.