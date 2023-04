Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer kurz vor dem Weihnachtsfest noch eine gute Tat begehen möchte, kann das im Restaurant „Müllers“ in Leimersheim machen. Seit zehn Jahren steht dort jede Winter ein Wunschbaum – das ist ein Weihnachtsbaum, in dem Wunschzettel von notleidenden Menschen stecken. In diesem Jahr spielt Ingrid Müller die Weihnachtsfrau für die Flutopfer im Ahrtal.

Wer in Not ist, dem können auch kleine Gesten eine große Freude machen. Die Menschen im Ahrtal haben in der Flutkatastrophe oft fast alles verloren. Darunter fallen nicht nur