Die Noten sind noch kein Gradmesser für Bildungsdefizite. Sie zeigen sich auf lange Sicht.

Für die Diagnose „Leistungsabfall“ ist es noch zu früh. Die Halbjahresnoten bilden einen Zeitraum ab, in dem die Schüler vorwiegend in den Klassensälen saßen. In dem die Lehrer schauten, dass sie angesichts drohender Schulschließungen zu ihren Noten kommen. Als der härtere Lockdown im Dezember kam, konnten viele Klassenarbeiten dann doch nicht mehr geschrieben werden. Da stellt sich die Frage wie aussagekräftig die Zensuren im aktuellen Zeugnis sind. Ein Grund zur Schwarzmalerei sind sie nicht.

Lernrückstände wird es aber geben. Seit fast einem Jahr lernen Schüler im Ausnahmezustand. Und er ist noch nicht beendet. Digitaler Unterricht nach Stundenplan ist in vielen Schulen schlicht nicht möglich. Auf lange Sicht werden die Defizite messbar sein. Bildungslücken auszugleichen, wird eine Herkulesaufgabe für die Lehrer und die neu gewählten Politiker – aber vor allem für die Kinder selbst.