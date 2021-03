Die Häme ließ in den sozialen Netzwerken nicht lange auf sich warten, nachdem die Nachricht vom ersten Selbsttest an einer Grundschule im Kreis Germersheim im Netz war. „Schwachsinn“ und „Zum Kotzen“ wird geätzt. Fragt sich, was so schwachsinnig daran ist, dass man eine leicht zu händelnde Strategie entwickelt, die dazu beitragen soll, dass Kinder und Lehrer im Klassenzimmer ein Stück weit geschützter sind und die Schulen bald öffnen können. Denn das wird mittlerweile von Eltern und Lehrern gleichermaßen gefordert. Einige sind bereit dafür auf die Straße zu gehen.

Hier haben sich nicht Laien einen Testablauf zurechtgebügelt, hier waren mit dem DRK Profis mit an Bord. Und nein, die Kinder müssen nicht einen unangenehmen tiefen Rachen- oder Nasenabstrich über sich ergehen lassen. Sie machen den Test selbstständig, werden aber nicht allein gelassen. Und er ist freiwillig, die Eltern haben das letzte Wort.

Wenn das der Weg zurück ins Klassenzimmer ist, dann ist er zumutbar. Die Vorstellung, dass die Kinder noch länger zuhause isoliert lernen und keine Freunde sehen sollen ist weitaus beängstigender als die Idee, dass sie zweimal in der Woche für ein paar Sekunden in der Nase popeln.