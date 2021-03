Die Karwoche neigt sich dem Ende zu und das lange Osterwochenende steht vor der Tür. Dies geht – Coronaverordnung hin oder her – mit Verwandtschaftsbesuchen einher. Neben dem Verzicht auf diese Versuche bieten regelmäßige Schnelltests den größten Schutz, damit sich die Pandemie nicht weiter ausbreitet. Doch hier müssen die Bewohner des Landkreises, wie wahrscheinlich Menschen in vielen anderen Regionen, lange suchen. Denn viele Teststationen, die Corona-Schnelltests anbieten, haben entweder geschlossen oder sind ausgebucht. Dies sind laut den Informationen auf den Homepages Kandel und Lingenfeld sowie die Teststationen in Jockgrim und Hatzenbühl. Die Arztpraxis Celik in Germersheim ist im Urlaub, die Apotheke Walch ist bis nach Ostern ausgebucht, die Teststation des DRK-Kreisverbands ist bis 5. April geschlossen.

Testmöglichkeiten

Die Teststation der Stadt Germersheim in der Sondernheimer Tulla-Halle hat von 10 bis 14 Uhr am Karsamstag geöffnet. Ebenso die der Stadt Wörth von 12 bis 16 Uhr, wobei von 14 bis 16 Uhr nur der Drive-In-Test beim DLRG geöffnet hat. In der Verbandsgemeinde Rülzheim können an Karsamstag Tests von 9 bis 14 Uhr in der Dampfnudel in Rülzheim abgenommen werden, und von 14 bis 18 Uhr in Hördt in der Turn- und Festhalle, in Kuhardt in der Rheinberghalle sowie in Leimersheim in der Hugo-Dörrler-Halle. In Bellheim kann an diesem Tag in der Festhalle von 15 bis 20 Uhr ein Test abgenommen werden. Die Teststation des Move Fitness-Studios in Hagenbach ist am Gründonnerstag ab 9 bis 20 Uhr geöffnet, am Ostersamstag von 8.30 bis 15 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

