Die Einwohner im alten Ortsteil von Wörth werden sich freuen: Seit Donnerstag gibt es für sie endlich wieder Briefmarken zu kaufen und einen Paketshop, wo sie ihre Pakete und Päckchen abgeben und abholen können. „Ich habe lange dafür gekämpft, dass die älteren Leute im Ort keine langen Wege laufen oder fahren müssen“, sagte die Inhaberin der Lotto- und Toto-Annahmestelle in der Ottstraße, Mirilla Adam, die diese Möglichkeiten jetzt in ihrem Geschäft bietet, der RHEINPFALZ. „Auch Bestellungen über das Internet können bei mir abgeholt werden. Zudem habe ich eine Auswahl an Glückwunschkarten.“ Außerdem können bei ihr jetzt auch wieder verschiedene Teesorten und Gewürze gekauft werden.

Bekanntlich hatte das über 25 Jahre bestehende Geschäft „Tee & Mehr“ im April 2022 in der Ottstraße seine Türen geschlossen. In Zusammenarbeit mit dessen ehemaliger Inhaberin Verena Borger-Cambeis hat nun Mirilla Adam dieses Angebot in ihrem Geschäft wieder aufgenommen. „Für derartige Geschenkpackungen nehme ich auch gerne Bestellungen auf“, meint sie.

„Diese Geschäftserweiterung ist wieder eine Bereicherung speziell für Altwörth“, gratulierte Ortsvorsteher Helmut Wesper bei der kleinen Einweihungsfeier, der auch Matthias Traumer, der Vertriebsmanager der Post für Südwestdeutschland, beiwohnte.

Öffnungszeiten



Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr, Montag geschlossen.