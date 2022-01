Die Inzidenz bei den Unter-20-Jährigen im Landkreis liegt (Stand Freitag) bei 1739,8.

Insgesamt gibt es im Kreis Germersheim 14.049 Schüler und 1366 Lehrer. Von der Schulbehörde werden 374 infizierte Schüler gemeldet und 14 infizierte Lehrer. Die Zahlen für die einzelnen Schulformen stammen vom Kreis. Aufgrund von Meldezeiträumen weichen sie voneinander ab.

An den Förderschulen sind 18 Schüler positiv getestet. An den Gymnasien sind aktuell 24 Schüler nachweislich infiziert, an den Integrierten Gesamtschulen sind es 13 und an der Berufsbildenden Schule 8. Von den 5 Realschulen sind 4 betroffen, 48 Schüler gelten als infiziert. An den Grundschulen werden 83 Fälle gemeldet.