Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart teilt mit, dass das neue Dienstgebäude des Bundespolizeireviers Bienwald in Kandel im Dezember bezogen werden kann. Dies erfuhr er auf Anfrage von der Bundesregierung. Gebhart: „Auf diese gute Nachricht haben wir lange gewartet. Es ist gut, dass sich jetzt die Situation für die Belegschaft des Bundespolizeireviers Bienwald endlich spürbar verbessert. Die alten Unterkunftsgebäude der am Grenzübergang Bienwald waren sehr in die Jahre gekommen. Mit der neuen Dienststelle wird auch zeitgemäßes Arbeiten und den aktuellen Herausforderungen der Bundespolizei Rechnung getragen. Die Einsätze der Bundespolizei im Grenzbereich nehmen zu, dafür braucht die Bundespolizei entsprechende Infrastruktur.“ Gebhart setzt sich seit Jahren für den Erhalt und eine adäquate Unterkunft des Bundespolizeireviers Bienwald ein.

Zum Hintergrund: Ein privater Investor hat den Neubau in Kandel errichtet. Die Anmietung durch die Bundespolizei erfolge nach Auskunft der Bundesregierung im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Der Mietvertrag wurde im Mai 2023 zwischen der BImA und dem Eigentümer geschlossen. Die Mietkosten belaufen sich jährlich auf 275.000 Euro.