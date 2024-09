Es ist ein Gewinn für die Schüler und Schülerinnen: Der Verein Brotzeit versucht, jedem Kind ein kostenloses Frühstück anzubieten. Nun wird das Projekt ausgeweitet.

Die Eduard-Orth-Grundschule wurde im vergangenen November die erste Schule in der Südpfalz, die sich an der Brotzeit-Initiative beteiligte. Jeden Morgen gibt es nun ein Frühstück. Unkompliziert, ohne Anmeldung und für alle, wie Brotzeit-Projektleiter Matthias Sontowski betont. Er ist mit guten Nachrichten nach Germersheim gekommen: Auch in der Gottfried-Tulla-Grundschule in Sondernheim und der Geschwister-Scholl-Grundschule wird es das Frühstücksangebot demnächst geben.

Helfende Hände gesucht

Über 400 Grund- und Förderschulen kooperieren bundesweit mit Brotzeit, zu den 15 in der Vorderpfalz kommen aller Voraussicht nach im November die beiden hiesigen Grundschulen dazu. Dafür werden noch Ehrenamtliche gesucht, die sich vorstellen können, das Frühstücksangebot zu betreuen, wie Sontowski sagt. Er kann aus eigener Erfahrung davon berichten, wie gewinnbringend das Engagement ist: Die Kinder seien dankbar für das leckere Frühstück und würden es gerne annehmen. Es sei eine fröhliche Stimmung, in der der Schultag dann beginnt. „Die Kinder bedienen sich selbst am Buffet, das ist uns sehr wichtig. Aber natürlich helfen wir mal beim Saft einschenken oder Brot schmieren, wenn das notwendig ist“, so Sontowski.

Von links: Matthias Sontowski und Marcus Schaile. Foto: bja

Er betont, dass es nicht nur darum gehe, Kindern die ohne Frühstück zur Schule kommen, eine Mahlzeit anzubieten. „Es ist die soziale Komponente, die das Projekt so besonders macht. Alle Kinder dürfen kommen – auch die, die ein Frühstück dabei haben. Das machen sie gerne und so sitzen Kinder zusammen, die sonst wenig Berührungspunkte haben.“ Auch für die Helfer und Helferinnen, in der Regel nicht die Eltern, sei die Tätigkeit etwas Schönes, sagt Sontowski, der außer in Germersheim, Schulen in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt, Frankenthal, Worms, Bad Dürkheim und Westhofen betreut.

Schirmherrin ist Uschi Glas

An der Eduard-Orth-Grundschule werde das Projekt sehr gut angenommen, bestätigt Bürgermeister Marcus Schaile. Rund 90 Kinder kämen regelmäßig ans Brotzeit-Buffet. Für die Tulla-Schule wird mit 40 bis 50 gerechnet, an der Geschwister-Scholl-Grundschule 60 bis 70 Kinder. Die Stadt kostet das Frühstücksangebot nichts, obwohl eine Brotzeit-Schule laut Sontowski mit 20.000 Euro im Jahr zu Buche schlägt. Die Lebensmittel für das morgendliche Angebot kommen vom Discounter Lidl, der das Projekt auch finanziert. Das könne „mit einem sehr guten Hotel-Buffet locker mithalten“, wie Schaile sagt. Die Schule stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Eine „Erstausstattung“ in Form von Kühlschränken und Geschirr zahlt der Brotzeit-Verein, der einst von Uschi Glas ins Leben gerufen wurde und Spenden sowie Fördermittel einnimmt.

Dadurch waren es im Jahr 2023 knapp 9,2 Millionen Euro, wie in der Jahresbilanz des Vereins zu lesen ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von rund 61 Prozent. 7,8 Millionen wurden als „Projektkosten“ ausgegeben, die Förderregion Südpfalz wurde mit 234.000 Euro bedacht.

Info

Helferinnen und Helfer ab 55 Jahren, die Interesse und an Schultagen morgens Zeit haben, das Projekt zu unterstützen, können sich bei Matthias Sontowski unter 0176 34532527, sontowski@brotzeit.schule melden. Es gibt eine Aufwandsentschädigung. Auch weitere interessierte Schulen können noch in das Projekt aufgenommen werden.