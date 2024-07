Es ist ein echter Gewinn für die Jüngsten in Germersheim: Der Verein brotZeit versucht, jedem Kind ein kostenloses Frühstück anzubieten. Mit Hilfe von Spenden und der ehrenamtlichen Arbeit der „Frühstücksomas.“

Die Eduard-Orth-Grundschule wurde im vergangenen November die erste Schule in der Südpfalz, die sich an der Initiative beteiligt. Seitdem gibt es hier an jedem Schulmorgen Frühstück – unkompliziert, ohne Anmeldung und für alle. Der von der Schauspielerin Uschi Glas gegründete Verein kämpft gegen einen schlimmen Missstand an: In Deutschland geht jedes fünfte Kind mit leerem Magen in die Schule.

Nachdem das erste Schuljahr mit brotZeit an der Eduard-Orth-Grundschule zu Ende gegangen ist, heißt es: Resümee ziehen. Klappt alles in der Frühstücksküche? Gibt es genug ehrenamtliche Helfer? Und werden bald auch andere Schulen in der Südpfalz versorgt? Pressesprecherin Verena Schmitt informiert: „Unser Verein ist mit seinem generationsübergreifenden Projekt in der Förderregion Vorderpfalz an mittlerweile 15 Grund- und Förderschulen aktiv.“ Im November waren es noch elf gewesen. Inzwischen frühstücken in der Förderregion täglich 560 Kinder mit brotZeit. Dabei seien 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz. Auch in Germersheim gibt es bald Zuwachs: „Zwei weitere Schulen, die Geschwister-Scholl Grundschule in Germersheim und die Gottfried-Tulla-Grundschule in Sondernheim, sind aktuell in der Vorbereitung und werden voraussichtlich im Oktober mit dem brotZeit-Frühstück starten. Weitere Schulen können in der Förderregion in das Projekt aufgenommen werden.“

Ehrenamtliche Helfer gesucht

An der Eduard-Orth-Grundschule werde das Projekt sehr gut angenommen, so Schmitt. „Alle Beteiligten der Schule, die Frühstückshelfer und natürlich die Kinder sind sehr glücklich mit dem Angebot. Jeden Tag kommen dort mindestens 70 Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn zusammen, um gemeinsam zu frühstücken.“ Der Verein sei auch sehr dankbar für die große Unterstützung von Bürgermeister Marcus Schaile und der Stadtverwaltung. Schaile hatte bei der Eröffnung der brotZeit-Kantine noch gesagt, als der Verein auf die Stadt zukam, sei er erstmal skeptisch gewesen: „Wir haben uns gefragt, was da noch für Kosten auf uns zu kommt? Wo ist der Haken? Die Antwort ist: Es gibt keinen.“

Helfende Hände werden immer gesucht. „Wir sind weiterhin auf der Suche nach ehrenamtlichen Unterstützern, vor allem für die neu startenden Grundschulen in Germersheim und Sondernheim“, lässt Schmitt wissen. „Helferinnen und Helfer ab 55 Jahren, die Interesse und an Schultagen morgens Zeit haben, das Projekt zu unterstützen, können sich bei brotZeit-Projektleiter Matthias Sontowski unter 0176 34532527 oder per E-Mail an sontowski@brotzeit.schule melden. Für dieses Ehrenamt zahlt brotZeit eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale.“

Förderregion Südpfalz erhält 234.000 Euro

Vor kurzem machte der Verein seine Jahresbilanz öffentlich. Durch Spenden, Fördermittel und Lebensmittelspenden der Supermarktkette Lidl nahm Brotzeit 2023 knapp 9.2 Millionen Euro ein – ein sprunghafter Anstieg von rund 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bundesweit wuchs das Projekt in dem Zeitraum um 75 auf nun beinahe 400 Schulen. 7,8 Millionen wurden als „Projektkosten“ ausgegeben, die Förderregion Südpfalz wurde mit 234.000 Euro bedacht.

Info

Spendenkonto: Konto-Inhaber: brotZeit e.V., IBAN: DE45 2003 0300 0227 7700 03