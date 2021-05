Mit ihren auf YouTube veröffentlichten Videos erreicht die Bienwald-Karnevals-Gesellschaft (BiKaGe) derzeit so viele Menschen wie nie zuvor. Legte man die Zahlen um auf Veranstaltungen, wäre das öffentliche Leben in Kandel über Wochen blockiert, weil alle von morgens bis abends beim Feiern wären.

„Das Video von ’Des isch mei Palz’ läuft bei uns rauf und runter“, sagt Bikage-Präsident Markus Jäger-Hott lachend am Telefon. Dennoch dürft es zumindest nicht nur am alltäglichen Wahnsinn seiner Familie liegen, dass das YouTube-Filmchen gerade viral durch die Decke geht und die Marke von 6000 Abrufen längst hinter sich gelassen hat. Für das Format eines Karnevalsvereins, der nicht mit Katzen-Videos, Zusammenfassungen früherer FCK-Erfolge oder Shopping-Tipps attraktiver Influencer aufwarten kann, ist das nun wirklich eine ganze Menge.

Vor einem knappen Jahr habe man damit begonnen, den eigenen YouTube-Kanal und weitere soziale Medien wie Instagram zu bespielen, sagt Jäger-Hott. Die Klickzahlen im März und April 2020 blieben noch recht überschaubar. Vor vier Wochen begann man nachzulegen: Vergangene Schlüsselübergaben und Rathausstürme, Einspieler mit heimischen Stars wie Gerlinde & Marianne, dem Narrentill, den Showbuwe oder den Tanzmariechen.

„Troscht“-Lied wird zum Renner

Zum Renner wurden das „Lied zum Troscht“ von den Barhockern mit über 1300 Aufrufen sowie „Des is mei Palz“ vom Krautkopfteam. Gemeinsame Treffen per Videokonferenzen werde es über das närrische Wochenende nicht geben, erklärt Jäger-Hott. „Wir glauben nicht, dass das funktioniert. Dennoch ist es schön zu beobachten, wie andere Vereine damit umgehen. Das verfolgen wir aufmerksam und versuchen sogar, das zu unterstützen. Wie zum Beispiel die Fastnachtsboxen und –tüten von befreundeten Vereinen in Billigheim oder Rheinzabern“, sagt Jäger-Hott.

Um die digitalen Auftritte der BiKaGe kümmern sich Ehefrau Nina sowie Andreas Piel, der für die Videoschnitte und das Drehbuchschreiben zuständig ist. „Er hat den Regisseur-Blick“, zeigt sich Markus Jäger-Hott begeistert. Nina Hott wiederum „haut alles bei Instagram, Facebook und allen anderen Plattformen raus. Es ist schon ein Wahnsinn, was bei uns zuhause los ist. Nina und Andreas telefonieren ja jeden Tag!“ Dass die Beiträge so gut ankommen, wundert ihn nicht: „Die Leute haben ja keine anderen Kanäle, wo sich ihre Lebensfreude Bahn brechen kann.“ Und vor allem spürten sie die Glaubwürdigkeit der beteiligten Akteure, „die nicht nur eine Bühnenfigur verkörpern, sondern die Leidenschaft auch tatsächlich leben.“ Daher käme auch so viel Engagement aus dem Verein selbst heraus.

Brauchtum online hochhalten

Die Garde hat ein Video angekündigt, die „Barhocker“ seien drei Mitglieder des Krautkopfteams, die sich von einem bekannten Lied der Band Green Day haben inspirieren lassen und es zu einem Trost für alle unter Corona Leidenden umgeschrieben haben. „Das Brauchtum hochzuhalten ist uns allen verdammt wichtig“, besteht Jäger-Hott auf die Ideale der Fastnacht. Daher sei man sich schnell darüber klar geworden, zumindest online weiterzumachen.

Da man aber nicht nur mit Konserven aus der Vergangenheit leben wolle, geht es auch aktuell zur Sache. Wie bei der Schlüsselübergabe im Rathaus. Jäger-Hott freut sich noch immer: „Unser YouTube-affiner Stadtbürgermeister war natürlich gleich Feuer und Flamme!“ Und man habe noch einige „Schmankerl“ in der Hinterhand, kündigt er an. Für die Zukunft nach Corona bleibt Markus Jäger-Hott vorsichtig. „Ich hoffe jetzt einfach nur darauf, dass weder unsere Sponsoren noch unsere kleine Stadtgemeinschaft untergehen werden und alles gut ausgehen wird.“

