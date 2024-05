Bereits im Juni vergangenen Jahres hat der Gemeinderat die Ampel auf Grün gestellt und den Weg weitgehend frei gemacht dafür, dass die Figur eines Bellheimer Lords die Fußgängerampel-Männchen an der Kreuzung Haupt-/Rülzheimer-/Blumenstraße ersetzt. Inzwischen ist die Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) und der Bellheimer Brauerei erfolgt und eine Kostenberechnung eingeholt. Etwa 3500 Euro soll der Austausch der 16 Schablonen an der Ampelanlage kosten, sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er wies darauf hin, dass gemäß den Vorgaben ein vergleichbares Sinnbild verwendet werden muss, also ein gehender grüner und ein stehender roter Lord. „Das Verkehrsministerium weist darauf hin, ein sicherer Haftungsausschluss ist nur dann gegeben, wenn das bundeseinheitlich festgelegte Sinnbild verwendet wird“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Rat stimmte mehrheitlich für den Austausch der Ampel-Schablonen. Nach Möglichkeit sollen die Ampeln bis zum Festwochenende, 23. bis 25. August, umgerüstet sein, wenn Bellheim sein 1250. Ortsjubiläum groß feiern wird.