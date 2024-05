FSV Schifferstadt II hat sich am Dienstagabend mit einem 6:2 (1:0, 2:2) gegen FV Heiligenstein dramatisch den sicheren Verbleib in der A-Klasse gesichert. Heiligenstein benötigt nun Hilfe der SG Limburgerhof, dass die sich in den Aufstiegsspielen durchsetzt. Im vorsorglichen Entscheidungsmatch in Altdorf-Böbingen brachte Lenny Hasenecker Schifferstadt in Front.

Emre Köse und Andrej Mavrinski drehten den Spieß. Dann schlug die große Stunde von Mike Schütz: Ausgleich in der Nachspielzeit und 3:2. Nach Platzverweis für Heiligensteins Eugen Taube brachen die Dämme: 4:2 Fabian Martin, 5:2 Liborio Barba, 6:2 Alexander Joa.