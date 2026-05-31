Vor längerer Zeit startete die Stadt Hagenbach bereits eine Umfrage wegen der Umgestaltung des unattraktiv gewordenen Spielplatzes in der Trifelsstraße. Im Januar 2025 wurde der Stadtrat über diese Umgestaltung und die Beantragung von Fördermitteln informiert. Geld ist aus verschiedenen Förderprogrammen der Europäischen Union zu erwarten.

Auf Grundlage der Projektskizze, die dem Stadtrat vom Beigeordneten Tobias Zimmermann (CDU) gezeigt wurde und geschätzten Kosten in Höhe von 50.000 Euro wurde eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro (60 Prozent der geschätzten Kosten) zugesagt. Die Umsetzung und Abrechnung muss bis zum 30. September dieses Jahres erfolgt sein. Dazu kam die Frage auf, ob das noch zu schaffen sei. Bürgermeister Christian Hutter (CDU) meinte: „Sportliche Herausforderung, aber das geht.“

Um zeitlich unabhängig zu sein, wurde empfohlen, Stadtbürgermeister Hutter im Benehmen mit den Beigeordneten zu ermächtigen, die Aufträge für die Umgestaltung des Spielplatzes an die wirtschaftlichsten Bieter vergeben zu können. Diesem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt.