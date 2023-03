Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Vorkaufsrecht auf städtische Grundstücke will die Stadt Kandel Hausärzte anlocken. Nun wurden erste Kriterien formuliert, die die Mediziner erfüllen müssen, um an einen begehrten Bauplatz zu kommen.

Sechs städtische Grundstücke sind im Baugebiet K2 noch zu vergeben. Gleichzeitig gibt es in Stadt und Verbandsgemeinde einen dramatischen Mangel an Hausärzten. Fast genau vor einem Jahr hatte sich die Ärztin Traude Löwer deshalb mit einem Appell an den Stadtrat gewandt: