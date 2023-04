Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kandel bahnt sich ein Engpass bei der hausärztlichen Versorgung an. Das sagt die Allgemeinmedizinerin Traude Löwer. Sie fordert die Kommunalpolitik auf, Werbung in eigener Sache zu machen und Ärzte in die Stadt zu locken. Im Stadtrat wird von Warteschlangen berichtet.

Die Anlaufstellen für Patienten werden immer weniger. Innerhalb von einem Jahr haben in Kandel zwei Hausarztpraxen geschlossen, sagt Ärztin Traude Löwer. Aber nicht aus Altersgründen: