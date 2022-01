Seit 24. November 20221 ist das Impfzentrum im Wörther Hafengebiet wieder geöffnet. Seitdem wurden dort rund 22.000 Menschen geimpft, teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. Außerdem sind weitere Kinderimpftage geplant. Diese sind am 10., 17., 27. und 31. Januar, am 7., 17., 21. und 28. Februar sowie am 10. März 2022 vorgesehen.

Die Terminvergabe für alle Impftermine im Impfzentrum in Wörth erfolgt über die Landesseite https://impftermin.rlp.de/ sowie über die Hotline 0800 5758100.

Mehr über die aktuelle Impfquote im Landkreis lesen Sie hier