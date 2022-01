Die Impfquote im Landkreis steigt. Dazu trägt auch das wiedereröffnete Impfzentrum bei. Auch Kinderimpftage sind wieder geplant.

Seit 24. November 20221 ist das Impfzentrum im Wörther Hafengebiet wieder geöffnet. Seitdem wurden dort rund 22.000 Menschen geimpft, teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. Der größte Teil entfalle mit rund 17.000 auf Drittimpfungen, aber auch rund 2000 Erstimpfungen wurden getätigt. „Davon haben Kinder zwischen fünf und elf Jahren 1050 Impfdosen an den drei Kinderimpftagen im Dezember erhalten“, informiert Landrat Fritz Brechtel.

Insgesamt steigen die Impfquoten im Landkreis Germersheim weiter langsam, aber kontinuierlich an. Vor allem bei den „Booster“-Impfungen zeigt sich der Anstieg deutlich. Laut aktuellstem Impfquoten-Monitoring des Landes Rheinland-Pfalz vom 3. Januar 2022 sind im Kreis 70,53 Prozent der Über-12-Jährigen mindestens zweitgeimpft, die Quote bei den Auffrischungsimpfungen bei den über 12-Jährigen beträgt 38,69 Prozent. Im Vergleich dazu lag in der Vorwoche die Zahl der mindestens Zweitgeimpften bei 70,11 Prozent, die der Geboosterten bei 35,06 Prozent.

Im Impfzentrum in Wörth können sich alle Interessierten mit Wohnort in Deutschland impfen lassen, auch Jugendliche ab 12 Jahre. Allerdings müssen auch hier seit der zweiten Impfung mindestens drei Monate verstrichen sein.

Neue Termine für Kinderimpfungen

Kinder zwischen fünf und elf Jahren können an speziellen Kinderimpftagen Erst- und Zweiimpfungen erhalten. Die nächsten Kinderimpftage im Impfzentrum in Wörth sind am 10., 17., 27. und 31. Januar, am 7., 17., 21. und 28. Februar sowie am 10. März 2022.

Die Terminvergabe für alle Impftermine im Impfzentrum in Wörth erfolgt über die Landesseite https://impftermin.rlp.de/ sowie über die Hotline-Tel. 0800/5758100.