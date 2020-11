Deutlich mehr Menschen als noch vor einer Woche werden in den beiden Kliniken im Landkreis wegen einer Erkrankung an Covid-19 behandelt. Seit dem vergangenen Sonntag werden neun neue Patienten gemeldet.

Insgesamt registrieren die Asklepioskliniken in Germersheim und Kandel derzeit 24 Patienten, davon sind 9 weiblich und 15 männlich. (Stand: Dienstag, 24. November 2020) Am Standort Kandel werden 16 Patienten behandelt, am Standort Germersheim sind es 8.

Auf der Intensivstation liegen insgesamt 5 Patienten, sie alle müssen beatmet werden. Das Durchschnittsalter der 21 Erkrankten liegt bei 72,3 Jahren.