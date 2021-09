Das Impfzentrum in Wörth geht nach dem 30. September 2021 in den Stand-by-Betrieb. Am Rande des Pressegesprächs berichtete Amtsärztin Dr. Anette Georgens auch über den derzeitigen Verlauf der Pandemie im Landkreis. Die jetzige vierte Welle sei eine Welle der Ungeimpften und der Jungen, sagt sie. Eine Erkenntnis aus der Zeit mit der hoch ansteckenden Delta-Variante: Wer frisch geimpft ist, ist kurzzeitig etwas gefährdeter, eine Infektion mit dem Corona-Virus zu bekommen. Das habe man in den vergangenen Monaten immer wieder beobachten können, sagte Georgens.

Deshalb warnt die Amtsärztin: Man sollte sich nicht direkt nach der Impfung ins Getümmel stürzen und alle Vorsicht fahren lassen. Denn der Impfschutz müsse sich erst aufbauen und dabei sei das Immunsystem eben nun mal beschäftigt. Falls es nach einer Impfung zu einer Infektion komme, seien die Verläufe aber in jedem Fall leichter. Es gehe nicht darum, dass man nicht mehr erkranken könne. „Ziel ist es, dass ich nicht sehr krank werde.“

Mehr über die Bilanz des Impfzentrums Wörth lesen Sie hier