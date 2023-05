Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Autofahrer werden ab Montag im Altort Wörth öfter auf die Bremse treten müssen: In der Ludwigsstraße wird eine provisorische Bedarfsampel in Betrieb genommen. Am Freitag soll sie aufgestellt werden. Weil neben der Einmündung der Ottstraße Schüler die Straße überqueren, wird die Ampel seit den 80er-Jahren von Eltern gefordert. Offen ist allerdings, ob die Ampel bleibt.

„Die Ampel ist ein Provisorium, weil wir die ganze Straße sanieren werden“, sagt Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). Ursprünglich sollte die Bedarfsampel als „Schüler-Ampel“ nur von 7.30 bis 8 und von 11 bis 13 Uhr in Betrieb sein.