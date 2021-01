Die L540 durch den Altort Wörth ist seit dem 1. Januar in der Hand der Stadt. Die wird in Kürze dort Tempo 30 ausweisen und auch mit anderen Maßnahmen versuchen, die Autofahrer zu bremsen. Auch ein alte Forderung von Eltern soll endlich Wirklichkeit werden.

Die L 540 durch den Altort von Wörth unterliegt seit dem 1. Januar als kommunale Straße der Stadt. „Mit der Abstufung erhalten wir deutlich bessere Möglichkeiten zur Gestaltung der Ludwigstraße, der Luitpoldstraße und der Bahnhofstraße“, so Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) in einer Pressemitteilung. „Diese Möglichkeiten werden wir nutzen und Schritt für Schritt Maßnahmen umsetzen, die sowohl eine Verbesserung der Verkehrssicherheit als auch eine deutliche Verschönerung bringen werden.“

In Kürze werde auf der ehemaligen L540 bereits ab dem Ortseingangsschild an der Heilbachbrücke Tempo 30 gelten, so die Stadt. Verkehrsbremsende Maßnahmen wie Leitschwellen mit Blumenkübeln werden den von Richtung Jockgrim zufahrenden Verkehr wirkungsvoll verlangsamen und vereinzeln, sodass Stausituationen rund um das Alte Rathaus reduziert werden. Vor der evangelischen Christuskirche werde die Straßenbreite mit Leitschwellen und Blumenschmuck verschmälert und damit der Fußgängerbereich vor der Kirche verbreitert. Dies schaffe mehr Sicherheit für Kirchenbesucher und Fußgänger. An der Engstelle werde dem ortsauswärts fließenden Verkehr Vorrang eingeräumt vor dem Verkehr aus Richtung Jockgrim.

Zur Verbesserung der Sicherheit der querenden Grundschüler auf Höhe der Pfarrstraße werden Bodenschwellen angelegt, die den Verkehr verlangsamen und die Fahrer auf die Gefahrsituation aufmerksam machen sollen. „Die Schwellen liegen schon im Bauhof bereit“, so Nitsche. Zudem werden deutlich sichtbare Warnpoller aufgestellt. „Die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger, insbesondere für Schüler und für Radfahrer ist das zentrale Ziel aller Maßnahmen“, wird der Beigeordnete Thomas Krämer (Grüne) zitiert, in dessen Zuständigkeitsbereich die Ordnungsverwaltung als Verkehrsbehörde liegt.

Eine vollständige Umgestaltung der Ludwigstraße, der Luitpoldstraße und auch der Bahnhofstraße wird planerisch angegangen, sobald die Planung für die Sanierung der Ottstraße abgeschlossen ist. Ziel der Umgestaltung ist eine Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer, die Schaffung sicherer Querungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler sowie die Aufwertung öffentlicher Räume wie des Platzes vor der Kirche St. Ägidius und am Lupperthaus.

Die Abstufung der ehemaligen L540 zur Gemeindestraße verschafft hierbei deutlich größere Handlungsspielräume: Anstelle der mit dem Landesbetrieb Mobilität über viele Jahre diskutierten kleinen Querungshilfe für Schüler sollen nun in einer Neuplanung optimale und äußerst sichere Bedingungen geschaffen werden. „Provisorisch werden wir zudem die Installation einer temporär von 7.30 bis 8 und von 11 bis 13 Uhr aktiven Schüler-Ampel mit Anforderungsschalter prüfen“, so Nitsche.