Ab sofort sind im Impfzentrum im Wörther Hafengebiet auch Drittimpfungen möglich. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Ein Termin hierfür ist nicht nötig. Das Angebot richtet sich derzeit ausschließlich an Menschen, die 60 Jahre oder älter sind und deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Personen, die jünger als 60 Jahre sind, dürfen nur dann berücksichtigt werden, wenn sie zu einer vulnerablen Gruppe gehören oder in einem Pflegeberuf arbeiten. Mitzubringen sind wie immer Personalausweis, Krankenkassenkarte und falls vorhanden ein Impfpass.

Bis das Impfzentrum ab Oktober in den „Stand-By-Betrieb“ übergeht werden vor Ort außerdem Zweitimpfungen übernommen. Erstimpfungen sind nur noch bis einschließlich Donnerstag, 9. September, möglich.

Folgende Öffnungszeiten gelten ab 13. September: Montag bis Mittwoch öffnet die Einrichtung von 8 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags jeweils von 13 bis 19 Uhr. Einzig am letzten Öffnungstag, am Donnerstag, 30. September, hat das Impfzentrum lediglich am Vormittag, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr seine Pforten geöffnet.