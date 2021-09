Die letzte Chance für eine Erstimpfung im Impfzentrum Wörth bietet sich am Donnerstag,9. September. Danach werden im Impfzentrum bis zum letzten Öffnungstag am 30. September nur noch Zweit- oder Drittimpfungen angeboten, teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. Wer sich ohne Anmeldung am 9. September noch zum ersten Mal gegen eine Infektion mit dem Coronavirus impfen lassen möchte, kann zwischen 13 Uhr und 19 Uhr in die Einrichtung nach Wörth kommen. Mitzubringen sind wie immer Personalausweis, Krankenkassenkarte und falls vorhanden ein Impfpass.