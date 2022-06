Seit dieser Woche wird auf der A65 zwischen Rheinbrücke und Wörther Trog wieder gearbeitet. Eigentlich hätte Ende März die Montage der neuen Mittelleitplanken in diesem Bereich abgeschlossen werden sollen. Der größte Teil war auch bereits montiert, als wegen Lieferschwierigkeiten für einige Spezialteile die Arbeiten eingestellt werden mussten.

Die Schutzplanken, die mindestens einen 38-Tonner aufhalten können, müssen mit einer Vielzahl spezieller Stahlteile befestigt werden, darunter etwa 4000 Stahlanker. Die notwendigen Spezialteile wurden inzwischen vom Zulieferer geliefert. „Daher laufen seit dieser Woche auch die angekündigten abschließenden Arbeiten zur Schutzplankenumrüstung“, informiert Tobias Jäger, Sprecher der Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, Außenstelle Karlsruhe. Unter anderem müssten nun noch die Sonderankerschrauben im Bereich des Wörther Trogs verbaut sowie die restlichen Schutzplanken aufgebaut und der Lückenschluss an der Übergangskonstruktion geschlossen werden.

Diese Restarbeiten könnten nach aktuellem Stand voraussichtlich in der Kalenderwoche 28 – das heißt: zwischen dem 11. und 15. Juli – abgeschlossen werden. „Sobald diese Arbeiten beendet sind, wird die Baustellenabsicherung zurückgebaut und das baustellenbedingte Tempolimit aufgehoben“, kündigt Jäger an. Bis dahin gilt an dieser Stelle noch Tempo 60.