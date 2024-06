Wir brauchen keine vermeintlich schlauen Ideen sondern einen Plan für alle.

Bauplätze taugen offenbar nicht als Köder für Ärzte. Aber vielleicht ist der Versuch in Kandel, Mediziner mit günstigem Bauland anzulocken, aus einem ganz anderen Grund gescheitert. Vielleicht ist der Teich ja auch einfach leer!

Selbst wenn nicht: 40 Prozent der Hausärzte im Kreis Germersheim sind über 60. Das heißt: In fünf, sechs Jahren sind knapp die Hälfte der Ärzte Rentner.

Das wird in anderen Regionen auch so sein. Deshalb wird die Frage bald nur noch lauten: Wer bietet mehr? Und es wird sich immer eine Region finden, in der die Menschen noch verzweifelter sind ...

Auf die Verlierer in diesem Rennen kommen sehr harte Zeiten zu. Wir brauchen deshalb keine vermeintlich schlauen Ideen, wie „wir“ noch einen Arzt ergattern, sondern einen Plan für alle. Sonst wird die Misere immer größer.