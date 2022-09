Kinder müssen sich bewegen – dafür benötigen sie attraktive Bewegungs- und Freizeiträume in der Natur.

Die Stadt Wachenheim hat ein gutes Spielplatzangebot. Auf etwa 12.000 Quadratmetern lässt es sich gut toben. Um zu starken Persönlichkeiten zu werden, bedarf es nach Meinung von Fachleuten neben der Sozialisation in Schule und Elternhaus auch der Aktivität draußen in der Natur. Der Aufenthalt im Wald, an Bachläufen, auf Wiesen oder im Gebüsch trainiert die motorischen Fähigkeiten der Sprösslinge. Machen Kinder keine Erfahrungen mehr in der Natur und existieren ihre Ersatzwelten nur noch im Computer, ist es schwierig, eine vernünftige Diskussion um den Klimaschutz zu führen. Deshalb: Versuchen wir so oft wie möglich, mit unseren Kindern die Natur zu erleben und sie ihnen zu erklären. Wo geht das in der Stadt Wachenheim am besten? Direkt vor der Haustür im Poppental, am Kämmertsberg, am Mittelberg oder auch im Burgtal.