Das geplante Hotel in Maikammer rückt beim Investor, der Speeter GmbH in Bornheim, wieder in den Fokus.

„Wir sind aktuell wieder im Planungsprozess für das Hotel“, sagte Geschäftsführer Daniel Bosch auf Anfrage. Es gebe mehrere Interessenten aus der Region, die „starkes Interesse“ am Betrieb des Hotels hätten. Die Speeter GmbH sei zuletzt stark mit ihrem Projekt Leinsweiler Hof beschäftigt gewesen, deshalb habe es in Maikammer eine „kleine Verzögerung“ gegeben. Er sei sich jedoch sicher, dass diese Verzögerung durch weiter wachsende Synergien ausgeglichen werden könne, so Bosch.

Die Speeter-Gruppe hat unter anderem in Landau das Hotel Soho erweitert, aus einer ehemaligen Kaserne, ebenfalls in Landau, das Hotel- und Appartementhaus Amelie gemacht sowie in Birkweiler den St. Laurentiushof renoviert.

In Maikammer ist in der Nähe des Kreisels an der B38 ein Neubau mit etwa 60 Doppelzimmern geplant. Die baurechtlichen Voraussetzungen dafür liegen vor. Vorgesehen ist eine Hotel-Anlage mit fünf Gebäudeteilen, die Höhen zwischen 12,50 und 16 Meter haben sollen. Das Hotel wird den Plänen zufolge mit Restaurant, Wellnessbereich und Konferenzräumen ausgestattet sein. Die Anlage soll optisch durch Grautöne und Holz Elemente aus der Weinbergslandschaft aufgreifen. Für die Gestaltung des Sockels ist Sandstein vorgesehen.

Ortsbürgermeister Karl Schäfer hat mehrfach auf die Bedeutung eines zusätzlichen Hotels hingewiesen. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren fast hundert Gästebetten verloren, und der Rückgang könnte sich durch Betriebsschließungen aus Altersgründen fortsetzen. Schäfer gab die Bettenkapazität zuletzt mit 657 an, 2006 seien es noch 746 gewesen. Vom Übernachtungstourismus profitierten auch Weinwirtschaft und Gastronomie, so Schäfer.