Wer das Wort Perle in den Mund nimmt, spricht meist über etwas Kostbares. Das trifft in gewisser Weise auch auf Dirmstein zu, das sich selbst als Perle des Leiningerlands bezeichnet. Werden jedoch nicht zügig neue Einnahmequellen erschlossen, müssen die Dirmsteiner bei den Ausgaben künftig noch genauer hinsehen. Die Dorfentwicklung droht weiter zu erlahmen.

Viel Wasser ist den Eckbach hinunter geflossen, bis in diesem Jahr die Renaturierung des Gewässers im Dirmsteiner Abschnitt begonnen wurde. Zehn Jahre hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert. Nun wird renaturiert und der lange versprochene Wasserspielplatz am Dicken Baum umgesetzt. Nicht immer war die Gemeinde schuld an den Verzögerungen, was der Gemeinderat stets gerne betonte. Nicht selten wurde für den Stillstand von Projekten die angespannte Personalsituation in der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland angeführt.

Dass in Dirmstein so manche Maßnahme auch künftig wohl nur mit Geduld realisiert werden kann, liegt aber auch an der Haushaltssituation. Die Kommunalaufsicht im Nacken habend, musste das Dorf Anfang des Jahres zum dritten Mal in Folge die Grundsteuern erhöhen und bekam nur nach einem ausgehandelten Kompromiss den Haushalt genehmigt. Hoffnung auf mehr Geld macht derzeit vor allem eine Bauvoranfrage für einen Windpark, der Dirmsteiner Gemarkung berührt. Einnahmen daraus könnten in Zukunft zumindest für etwas Entlastung sorgen.

Schwerpunktgemeinde seit 2023

Inwiefern die finanzielle Situation es dem künftigen Ortsgemeinderat ermöglicht, Maßnahmen aus dem gerade erst aktualisierten Dorferneuerungskonzept umzusetzen, mag derzeit niemand prognostizieren.