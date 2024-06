Ab diesem Wochenende wird in Gronau Kerwe gefeiert – wie gewohnt mit gutem Essen, kalten Getränken, Musik für jeden Geschmack und ein Programm für jedermann.

Los geht es am Freitag, 21. Juni. Ab 18 Uhr öffnen die Stände auf dem Alsheimer Platz. Offizielle Kerwe-Eröffnung ist um 19 Uhr mit Kerwerede sowie Fassbieranstich durch den Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) und anschließender Live-Musik mit der Band Rockkapelle. Am Samstag öffnet der Platz um 18 Uhr, ab 20 Uhr legt DJ Dennis auf. Am Sonntag, 23. Juni, wird ab 10 Uhr gefeiert, um 11 Uhr ist bayerischer Frühschoppen. Dazu spielt die Blaskapelle Assenheim. Neben einem Mittagstisch ab 11.30 Uhr gibt es ab 14 Uhr das Kerwe-Café der Luise-Koch-Kindertagesstätte. Ab 18 Uhr zeigt die Akrobatikgruppe des TuS Gronau ihr Können. Auch am Montag wird gefeiert. Die Stände öffnen ab 11 Uhr, es gibt Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und ab 18.30 Uhr eine Vorführung der Jugendfeuerwehr Gronau. Am Dienstag, 25. Juni, geht es um 18 Uhr auf dem Kerwe-Platz los. Ab 20 Uhr werden die Gewinner der Tombola ausgelost. Danach wird die Kerwe mit einem Feuerwerk verabschiedet.