Der Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein ist ökologisch in keinem guten Zustand. Die Renaturierung des rund 840 Meter langen Bachabschnitts wurde bereits 2011 in die Wege geleitet. In diesem Jahr könnte es tatsächlich losgehen. Geplant sind unter anderem eine Fischtreppe und ein Bacherlebnisbereich.

Der Eckbach wurde früher in Dirmstein als Mühlengraben benutzt. „Der Gewässerlauf wurde deshalb begradigt und hat zu wenig Gefälle“, erklärt Andreas Valentin, dessen