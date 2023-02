Auch Ortsschilder mit langweiligen Namen sind begehrt.

Die Funktion eines Ortsschildes liegt auf der Hand: Soundso heißt der Ort, hier beginnt er, dort endet er. Damit verbunden ist bekanntermaßen auch ein Tempolimit. Und dann ist so ein Schild natürlich auch so etwas wie ein „Hallo, herzlich willkommen in Soundso“. Schwarze Schrift auf gelbem Grund, wie die niederländischen Kennzeichen, aber das ist reiner Zufall. Schwarze Schrift auf gelbem Grund hat, so heißt es, die beste Fernwirkung. Lassen wir das mal so stehen.

Entscheidend ist: Die schwarz-gelben Ortsschilder sind begehrt. Als eine Art Trophäe oder Deko, wie auch immer. Besonders interessant sind da bekannte Ortsnamen, wie Wacken, wo alljährlich im August ein Heavy-Metal-Festival stattfindet. Auch kuriose Namen stehen hoch im Kurs. Beispielsweise Dagobertshausen, Katzenhirn oder Pups, wie der ADAC herausfand. Ein 100-Einwohner-Dorf an der deutsch-österreichischen Grenze hat sich sogar umbenannt. Es hieß – kein Witz – Fucking. Touristen kamen in der Vergangenheit nur, um sich in entsprechender Pose vor dem Schild fotografieren zu lassen. Ende 2020 war es den Einwohnern dann zu blöd, sie machten aus Fucking Fugging.

Im Vergleich dazu sind Namen wie Forst, Niederkirchen oder Wachenheim wahrlich langweilig. Nichtsdestotrotz sind dort die Schilder geklaut worden. In Forst gleich alle vier, und kurz darauf auch noch ein Ersatzschild. Ob die Diebe wissen, dass sie eine Straftat begangen haben?

Die Wackener haben das Problem dadurch gelöst, dass sie die Ortsschilder jetzt im Souvenir-Laden anbieten. Auch online sind sie zu haben, in der Ausführung 15 mal 20 Zentimeter für 8,49 Euro. Ob das allerdings eine Lösung für Forst oder Wachenheim wäre, ist mehr als fraglich. Aber einen kleinen Tipp an Ortschild-Fetischisten haben wir doch noch: Der Pfalzshop bietet Ortsschilder an, zwar nur als Postkarte, dafür sind die Ortsnamen pfälzisch. Dergem ist dabei oder Landaach. Forst allerdings nicht, da gibt die pfälzische Variante wohl zu wenig her.