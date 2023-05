Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ortsschilder sind ein beliebtes Diebesgut. Ganz besonders betroffen sind Gemeinden mit kuriosen Namen oder das Heavy-Metall-Mekka Wacken. Jetzt aber trifft es auch etliche Orte in der Region. Ganz so spaßig ist das nicht: Denn der Diebstahl gilt als schwerer Eingriff in den Straßenverkehr.

Die Wachenheimer haben am 9. Januar festgestellt, dass ihnen etwas fehlt. Da war der Bauhof nach Angaben von Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) darauf aufmerksam geworden, dass am Ortsausgang Richtung