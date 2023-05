Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dirmstein als Austragungsort eines Konzerts der Reihe Palatia Jazz: Um das zu realisieren, hätte der Ortsgemeinderat dem Vertrag mit dem Veranstalter zustimmen müssen. In einer dritten, extra einberufenen Sitzung zum Thema hatte sich am Mittwoch nicht viel an der kritisierten Vereinbarung geändert. Und: Die Sponsoren waren innerhalb der vergangenen Woche abgesprungen.

Zu viel Verantwortung, zu hohe Kosten: Der Vertrag mit Palatia Jazz für ein Konzert in Dirmstein war von den Ratsmitgliedern in vorherigen Sitzungen