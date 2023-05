Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich sollte der Dirmsteiner Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch einem Vertrag mit dem Veranstalter des Musikfestivals Palatia Jazz zustimmen, damit am 14. August auch ein Konzert in Dirmstein stattfinden kann. Doch mit dem Inhalt des Schriftstücks sind viele Ratsmitglieder immer noch nicht zufrieden.

Da half es auch nicht, dass Veranstalterin Yvonne Moissl von der Firma S.Y.M Kulturmanagement das Prestige und die Erfolgsgeschichte des seit 1997 veranstalteten Festivals Palatia Jazz hervorhob. Der Vertrag,