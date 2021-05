Dass das Deutsche Weinlesefest nicht in gewohnter Weise stattfindet, steht bereits fest. In Deidesheim ist die Entscheidung über die Weinkerwe noch nicht gefallen. Doch sie zeichnet sich bereits ab. In Haßloch soll spätestens Mitte Juli eine Entscheidung über das Andechser Bierfest fallen.

Die Deidesheimer Weinkerwe am zweiten und dritten Augustwochenenden zählt zu den meistbesuchten Festen an der Weinstraße. Zwischen 100.000 und 150.000 Besucher werden normalerweise gezählt. Im vergangenen Jahr hätte eigentlich sogar ein Jubiläum angestanden, denn genau 50 Jahre zuvor war beschlossen worden, die Weinkerwe als Fest auf der Straße zu feiern. Bekanntermaßen fielen alle Großveranstaltungen ins Wasser.

Obwohl die Veranstaltung für dieses Jahr noch nicht formell abgesagt ist, ist Stadtbürgermeister Manfred Dörr sich sicher, dass es keine „Weinkerwe wie gehabt“ geben wird. „Wir hätten ja längst mit den Vorbereitungen anfangen müssen“, sagt er. Schließlich müssen eine Reihe von Verträgen abgeschlossen werden, damit die Bahnhofstraße sich in eine „Weingasse“ verwandeln kann.

Deidesheim: Wein- und Kulturtage im Gespräch

Derzeit gebe es jedoch Überlegungen, Alternativen zu entwickeln. So seien beispielsweise „Wein- und Kulturtage“ im Gespräch. „Das lässt sich auch kurzfristiger umsetzen“, so Dörr. Im Tourismus-Ausschuss sei bereits darüber gesprochen worden, eine Entscheidung solle in der nächsten Stadtratssitzung fallen. Klar sei: „Alles hängt davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt, und welche Regeln im August zu beachten sind“, so Dörr. Der Stadtbürgermeister hofft, dass Konzepte umsetzbar sind, mit denen auch die Vereine auf ihre Kosten kommen. „Die brauchen ja die Einnahmen“, erklärt er. Was im vergangenen Jahr übrigens nicht ausgefallen ist, das war die Versteigerung der Kerwebaumspitze. Zwar musste das traditionelle Schauspiel ohne den gewohnten Heimatabend auskommen. Aber für die Baumspitze wurden über Ebay immerhin 646 Euro angeboten.

Haßloch: Planen in verschiedene Richtungen

Für das Andechser Bier- und Straßenfest in Haßloch ist ebenfalls noch keine Entscheidung gefallen. Die Vorlaufzeit, die es braucht, um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen, ist aufgrund seiner Größe kürzer als bei den Kollegen des Münchener Oktoberfestes. Daher hat man in Haßloch noch etwas Zeit. „Spätestens Mitte Juli müssen wir allerdings wissen, wo die Reise hingeht“, so Gunther Metz aus dem Bereich „Veranstaltungen“. Hierbei werde die Verwaltung erneut die dann vorherrschende Situation sowie die geltenden Regelungen und Verordnungen für Großveranstaltungen im Blick haben müssen. „Wir planen in verschiedene Richtungen und erarbeiten auch Alternativen“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). Denn trotz fortschreitender Impfkampagne und der Möglichkeit von kostenlosen Schnelltests seien Großveranstaltungen wie das Andechser Bierfest mit bis zu 70.000 Besuchern aus heutiger Sicht nur schwer vorstellbar.

Im vergangenen Jahr gab es unter dem Titel „Haßloch feiert Dahoam“ eine Onlinestreaming-Veranstaltung mit acht Bands, die ein mehr als fünfstündiges Programm boten. Passend dazu gab es das „Andechser Trostpflaster-Packerl“ mit typischen Bierfest-Zutaten. Außerdem war das Musikmobil am Andechser-Wochenende 2020 im Einsatz. „Das Programm kam an und wurde im wahrsten Sinne des Wortes dadurch gekrönt, dass Anna-Maria Löffler an dem Wochenende den Titel Deutsche Weinprinzessin nach Haßloch holte“, erinnert sich Meyer. „In diesem Jahr planen wir allerdings mit einem Programm abseits des digitalen Kosmos, da die meisten Leute sich danach sehnen, wieder in der realen Welt zusammenzukommen.“

Um ins Detail zu gehen, sei es allerdings noch etwas zu früh. „Vielleicht erwecken wir Erwartungen, die wir dann doch nicht erfüllen können, da alle Planungen von der jeweils aktuellen Lage abhängig sind“, so Metz. „Anfang/Mitte Juli wissen wir aber mehr“, ergänzt Meyer.