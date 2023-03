Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt hat es in den vergangenen Wochen geschafft, bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 zu bleiben. Somit waren die Corona-Auflagen in Neustadt nicht ganz so streng wie in den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße oder in Städten in der Nachbarschaft. Über den Blick auf Zahlen und die Hoffnung auf Feste haben wir mit Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) gesprochen.

Herr Weigel, haben Ihnen schon viele Kollegen gratuliert, weil es gelungen ist, Neustadt dauerhaft unter der 100er-Inzidenz zu halten?

Ja, es gab schon die ein oder andere