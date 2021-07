Sorgfalt und Vorsicht in Ehren – im Falle Radwegeführung am Ortsausgang Deidesheim schießt ein Teil des Stadtrats übers Ziel hinaus. Dass die Planung mit Bordsteinabsenkung und Verkehrsinsel im April noch einmal vertagt wurde, damit überprüft wird, ob Lkw in die Steingasse einbiegen können, ohne die Verkehrsinsel zu tangieren – okay. Was aber die Wegeführung stadteinwärts betrifft: Ein Schutzstreifen von 30 bis 40 Metern dürfte ausreichen, damit Radfahrer sich in den Verkehr einfädeln können. Natürlich müssen sie dann langsam fahren und gegebenenfalls auch anhalten. Aber das ist an vielen Stellen nicht anders.