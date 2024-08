Hier, die ätzenden Kotflecken auf dem Lack. Dort, die heiseren Rufe im Morgengrauen. In den Augen vieler Menschen ist die Saatkrähe eine fliegende Zumutung – auch in Kaiserslautern. Jetzt ruhen die Hoffnungen der Stadt auf einem gerade veröffentlichten Handlungsleitfaden des Landes. Nur: Schafft er die Hilfe, die sich Betroffene wünschen?

In den Kronen der Platanen, gut zehn Meter über dem Asphalt am St.-Marien-Platz, ist es in diesen Tagen erstaunlich ruhig. Kein Gekrächze, das einen in den frühen Morgenstunden