Das Westpfalz-Klinikum geht eine Kooperation mit der Semmelweis-Universität Budapest ein. Künftig wird das Krankenhaus Medizinstudierende aufnehmen, die hier den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren. Den Verein „Ärzte für die Westpfalz“ freut das besonders. Am Dienstag wurde in Kaiserslautern eine Absichtserklärung unterzeichnet, an der sich auch das Land Rheinland-Pfalz beteiligt. Das Land wolle die Gesundheitsreform nutzen, um das Westpfalz-Klinikum mit seinen Standorten in Kaiserslautern, dem Landkreis Kusel und dem Donnersbergkreis zu stärken, so Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD).

