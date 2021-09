Der Ruf des Vereins für Vogelschutz und Vogelpflege nach Unterstützung bei der Pflege des großflächigen Areals auf dem Kaiserberg ist nicht ungehört verhallt. Das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) will beim Aufräumen helfen. „Die Notlage ist groß“, hat Geschäftsführer Willi Schattner nach der Veröffentlichung des Berichts über die Situation des Vereins am Dienstag in der RHEINPFALZ erkannt. Er habe sich mit dem Umweltamt abgesprochen, das für eine Aufräumaktion die Container zur Verfügung stellen werde. Ein Vereinsmitglied, mit dem er ebenfalls geredet habe, sei ganz begeistert gewesen.

Am Dienstag kommender Woche wird das ASZ Jugendliche aus der Straffälligenhilfe und anderen Aktionen im Haus mit Vorarbeitern auf das Gelände schicken. „Zum Aufräumen, nicht zum Bäume fällen“, so Schattner.