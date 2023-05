Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ärmel hoch, Nadel rein: Seit Mittwoch stehen 5000 Impfdosen gegen das Coronavirus für Studierende und junge Erwachsene an der Technischen Universität (TU) bereit. Bis zum 14. Juli können sich alle Rheinland-Pfälzer im Alter von 18 bis 27 Jahren impfen lassen. In kürzester Zeit ist die Sporthalle zum „Impfzentrum“ geworden. An den ersten Tagen gab’s jeweils noch Reste.

Der Ansturm am Donnerstagvormittag war nicht gerade riesig. Warteschlangen gab es in der Sporthalle kaum. Vielleicht lag es am regnerischen Wetter. Am Mittwoch – Tag 1 –