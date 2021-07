In der Sporthalle der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern können sich vom 7. bis 14. Juli Studierende sowie generell junge Erwachsene im Alter von 18 bis 27 Jahren aus Rheinland-Pfalz gegen Covid-19 impfen lassen.

Die TU setzt damit nach eigenen Angaben die von der Landesregierung angekündigte Impfkampagne um. 5000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs Biontech stehen am Standort Kaiserslautern zur Verfügung. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) führt die Impfungen durch.

Impfberechtigt sind alle Studierenden, die aus Rheinland-Pfalz stammen oder aktuell an einer rheinland-pfälzischen Hochschule eingeschrieben sind. Darüber hinaus können sich im Rahmen der achttägigen Aktion auch alle jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz impfen lassen. Voraussetzung ist, dass die betreffenden Personen noch nicht gegen Covid-19 geimpft sind – sprich, noch eine Erst- und Zweitimpfung benötigen. Einzige Ausnahme sind bereits Genesene.

Stefan Lorenz, Kanzler der TU: „Durch die Sonder-Impfaktion ermöglichen wir zahlreichen Studierenden am Standort Kaiserslautern einen direkten Zugang zum Impfschutz. Gleichzeitig freuen wir uns, darüber hinaus auch möglichst vielen jungen Erwachsenen aus Stadt, Region und Land ein besonderes Impfangebot machen zu können.“

Die Kampagne startet am Mittwoch, den 7. Juli. Bis einschließlich 14. Juli wird das DRK täglich 625 Impfungen durchführen. Anmelden können sich Impfberechtigte unter: https://anny.co/b/book/tu-kaiserslautern-impfzentrum .

Die Impfungen erfolgen in der Uni-Sporthalle, Gebäude 28. Fragen zur Impfkampagne werden per E-Mail an impfen@uni-kl.de beantwortet.