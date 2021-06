An den sechs rheinland-pfälzischen Hochschulstandorten läuft in wenigen Tagen eine Sonderimpfaktion für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 27 Jahren an. Dafür stellt die Landesregierung aus ihren Beständen insgesamt 30.000 Impfstoffdosen des Mainzer Herstellers Biontech bereit, wie das Ministerium für Wissenschaft- und Gesundheit am Mittwoch mitteilte. Damit erhält jeder der Standorte in Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz und Trier jeweils 5000 Dosen. Die Sonderaktion richtet sich an Studierende, die aus Rheinland-Pfalz stammen oder an einer rheinland-pfälzischen Hochschule eingeschrieben sind, sowie alle jungen Erwachsenen von 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz.

„Das Angebot gilt allen jungen Erwachsenen, egal ob man für einen Master oder Meister lernt“, erklärte Minister Clemens Hoch. „Wer sich jetzt im Juli impfen lässt, kann gut geschützt ins Wintersemester starten.“ Die Impf-Kampagne erfolgt den Angaben zufolge vom 7. bis 14. Juli mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes an den sechs Hochschulstandorten. Eine zentrale Steuerung der Aktion gibt es nicht. Informationen zum Ablauf erteilen laut Ministerium die einzelnen Hochschulen.