Sascha Ahrens sucht die Herausforderung. Beim SkyRun in Frankfurt belegte er einen vorderen Platz. Doch das war für ihn nur die Einstimmung auf ein größeres Ereignis.

Der Fitnesssportler aus Sembach gehörte zu den rund 1200 Startern bei der 17. Auflage des Sky Run. 61 Stockwerke stürmte der 40-Jährige durch enge Gänge hinauf und bewältigte dabei 1200 Stufen sowie 213 Höhenmeter. Als Sascha Ahrens die Spitze des Turms erreicht hatte, zeigte die Uhr 9:33,3 Minuten an. Eine Topzeit, mit der er den 13. Platz in der Gesamtwertung und den fünften in seiner Altersklasse M40 belegte. Damit zählt Sascha Ahrens auch im immer populärer werdenden Tower Running zur Extraklasse. Bevor er seine Leidenschaft für den Fitnesssport entdeckte und zu den Ersten gehörte, die bei Hyrox-Wettkämpfen starteten, spielte er unter anderem für den TuS Hohenecken in der Fußball-Verbandsliga. Ahrens ist Teil der sehr aktiven und erfolgreichen Lauterer Hyrox-Szene und nahm schon an vielen internationalen Wettkämpfen und Weltmeisterschaften teil. Auch die Herausforderung eines Ultramarathons hat er schon angenommen.

Seinen Auftritt beim SkyRun bezeichnete er als „guten Test“. Lachend fügte er hinzu, dass es im Vergleich zu dem Treppenlauf am kommenden Wochenende lediglich die „Sprintvariante“ gewesen sei. Das ist keine Untertreibung, sondern beschreibt die Größenverhältnisse ziemlich genau.

11.674 Stufen, 1670 Höhenmeter

Nach dem „SkyRun-Sprint“ startet Ahrens beim bekanntesten und extremsten dieser Wettkämpfe – in der Schweiz beim Niesen-Treppenlauf im Berner Oberland. 11.674 Stufen und rund 1670 Höhenmeter auf einer Strecke von 3,4 Kilometern warten dort auf die Treppenläufer. Das Ziel ihrer Mühen liegt auf 2362 Metern Höhe am Niesen-Gipfel. „Es ist eine traumhafte Kulisse“, schwärmt Sascha Ahrens und spricht von einer „Himmelstreppe“.

Für ihn ist es der zweite Start beim längsten Treppenlauf der Welt. Wie vor einem Jahr tritt Sascha Ahrens zusammen mit Sebastian Johann im Doppel-Wettbewerb an, der am Freitag stattfindet. Bei ihrem ersten Start in Niesen belegten die beiden den fünften Platz. Diesmal peilen sie „eine bessere Platzierung“ an. Für Ahrens ist es der erste Akt beim Treppenlauf, der zweite folgt am Samstag – da startet er in der Einzelkonkurrenz. Die Startplätze für den Einzellauf werden zum Teil verlost, weil das Interesse so groß geworden ist. Im vergangenen Jahr gewann der Japaner Ryoji Watanabe den Niesen-Treppenlauf. Für die 11.674 Stufen benötigte er 1:00:40 Stunden. Die schnellste Frau war Nadin Wälti; sie erreichte das Ziel nach 1:15:44 Stunden.

Bevor es für Sascha Ahrens, der bald als Ernährungsberater und Personal Trainer arbeiten wird, in der Schweiz ernst wird, stehen für ihn noch einige Trainingseinheiten auf der Betzenbergtreppe auf dem Programm. Die spielt zwar mit ihren 211 Stufen nicht in der höchsten Treppenliga. Doch Ahrens kann ihr doch einiges abgewinnen – er läuft sie beim Training 20-mal hintereinander rauf und runter.